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بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

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بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

اقتحمت فتاة موكب الرئيس عبد الفتاح أثناء خروجه من المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسماعيلية، الذي افتتحه اليوم.
 
وأكدت الفتاة أنها فعلت ذلك من أجل الترحيب بالرئيس، ونيل شرف الحديث معه، ومنع السيسي الحرس الشخصي له من التدخل، وبادل الفتاة الترحيب.
 
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني للشباب في الإسماعيلية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، مضيفًا: "بقوة شباب وحماسهم ستحيا مصر.. تحيا مصر".
 
وتشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تعزيزات أمنية من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة المدنية قبيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
 
وانتشرت وحدات التأمين ورجال الشرطة بشوارع ومخارج ومداخل المحافظة، كما تم نشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية لتمشيط كافة المناطق المحيطة بفعاليات المؤتمر، وتم وضع بوابات إلكترونية قبل المغادرة من القاهرة والوصول للإسماعيلية وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن وعناصر الشرطة السرية.
 
 
 
 
 
المصدر : فيتو

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