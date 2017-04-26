20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

القاهرة - مصراوي:

تصوير: محمود بكار:

رصدت عدسة مصراوي، الثلاثاء، مظاهر احتفال الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب بن علي -رضي الله عنها- في ميدانها الرئيسي بالقاهرة، والذي انتشر به باعة الحلوى وأصحاب الملاهي الشعبية جنبًا إلى جنب مع مريدي الطرق الصوفية وسط جموع المحتفلين.

وكانت احتفالات أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة انطلقت منذ يوم الخميس الماضي، فيما أحيا الليلة الختامية الشيخ محمود التهامي، الذي التف حول منصته بالميدان الشهير جموع المحتفلين.