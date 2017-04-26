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قرارات الأهلي تحسم 3 ملفات هامة.. أبرزها المشاركة في البطولة العربية

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قرارات الأهلي تحسم 3 ملفات هامة.. أبرزها المشاركة في البطولة العربية قرارات الأهلي تحسم 3 ملفات هامة.. أبرزها المشاركة في البطولة العربية

التحرير

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أعلن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود طاهر، عن عدة قرارت في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل، والذي جمع بين رئيس القلعة الحمراء، وأعضاء المجلس، لمناقشة بعض الملفات الهامة.

وقرر مجلس الأهلي، تعيين كلًا من عمرو أبو المجد مديرًا لقطاع الناشئين لكرة القدم، وإبراهيم عبد الصمد مشرفًا على الأكاديميات، بدلًا من شوقي عبد الشافي، بعد قبول استقالته.

ووافق المجلس، على المشاركه في البطولة العربية، حال عدم تعارضها مع بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس العالم للأندية، والحصول علي موافقه حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول الأول.

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التحرير

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