زغاريد ورقص بالمزمار البلدي.. الصوفية تحتفل بالليلة الكبيرة للسيدة زينب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بالزغاريد والرقص والمزمار البلدى، استقبل محبو ومريدو آل البيت وعموم أبناء الطرق الصوفية، احتفالات الليلة الكبيرة لمولد "أم العواجز"، بمسجدها بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وانتشرت على ساحات مسجد السيدة زينب، تجمعات الرقص بالمزمار البلدى، فى أجواء ملأت قلوب زوار مقام حفيدة الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، ،بالفرحة والسعادة.

واستقبل الشباب من الجنسين، احتفالات الليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب، بالانتشار الكثيف على المقاهى المحيطة بساحة المسجد، التي حرص أصحابها على تثبيت شاشات عرض داخل وخارج المقاهى لإذاعة ابتهالات وأناشيد المديح فى حب السيدة زينب وآل البيت الكرام.

وفى المقابل ووفقا لما جرت عليه العادة، حرصت بعض الطرق الصوفية كالرفاعية والشبراوية والأحمدية والبيومية، على إقامة العديد من السرادق من أجل تقديم المأكولات والمشروبات لزوار السيدة الملقبة أيضًا بـ"أم هاشم"، لأنها حملت لواء راية الهاشميين بعد أخيها الإمام حسن.

واتخذ بائعو الحلوى من الحمص وحلو الشام والبسبوسة، من مداخل ومنافذ مسجد السيدة زينب موقعًا للترويج لسلعهم، والتي يحرص الكثير من الزوار خاصة السيدات، على شرائها فرحة وابتهاجًا بقدوم مولد "أم العواجز"، وهو اللقب الذي كنيت به عندما شرفت مصر بقدومها وساعدت العجزة والمساكين.

وعلى مدخل مسجد السيدة زينب الذى اكتظ بالمارة، تواجد خادمى زوار المولد مقدمين لهم المشروبات المائية من باب خدمة "حبايب السيدة".

وفى صحن المسجد، انتشرت الكثير من حلقات الذكر والابتهالات والقصائد فى حب المشيرة وآل البيت الكرام، إذ حرصت إدارة المسجد على الفصل بين الرجال والسيدات بالداخل.

غير أن ضريح المشيرة، احتضن الكثير من هموم وأوجاع زوار السيدة، إذ حرصت عشرات المئات من السيدات، وكذلك الرجال على التواجد بصريح "الست"، آملين فى المولى عز وجل على أن يفرج همومهم، خاصة وأن الضريح تفوح منه الكثير من روائح المسك، الأمر الذى ملأ قلوب زواره بالأجواء الروحانية العالية.

وحرصت الأجهزة الأمنية على الانتشار السريع على مداخل ومخارج المولد والساحات المحيطة، وبداخل المسجد، سواء بالزى الرسمى أو المدنى، تحسبا لحدوث أى أعمال إرهابية تنال من المولد.

وقال المهندس عبد الخالق الشبراوى، شبخ الطريقة الشبراوية، إن الاحتفال بمولد السيدة زينب على مدار الأسبوع رسالة لجموع العالم بأن مصر آمنة ومستقرة، خاصة وأن مولد السيدة ينال اهتمام العالم العربي والإسلامي خاصة فى العراق، منوهًا بأن موالد آل البيت محل اهتمام جموع المصريين.

وهنأ الشبراوى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة وجموع الشعب المصرى، بعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن مصر بوحدة شعبها وجيشها قادرة على دحر ومواجهة تلك الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية.