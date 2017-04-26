خبير عسكري: عقيدة جنودنا هي الأشرف في العالم

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قال اللواء حسين عبد الرازق، الخبير العسكري والاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، إن الفيديوهات المسيئة التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة من قنوات محسوبة على جماعة الإخوان، لتشويه صورة المقاتل المصري في سيناء، موضحًا أنها لم تلق أي مصداقية، وعارية تمامًا من الصحة ومفبركة.

وأضاف عبد الرازق خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد العربي»، أنه قام بالعديد من الزيارات للقوات المتواجدة فب سيناء وعلى الحدود، والذين أكدوا له أن العديد من العمليات تم إيقافها فب اللحظات الأخيرة حال وجود أي شكوك بتأثيرها على المدنيين، مشددا على أن العقيدة المصرية العسكرية هي أشرف عقيدة عسكرية في العالم.

وتابع: "من يقاتلون الإرهاب في سيناء هم امتداد لجيل أكتوبر"، لافتًا إلى أن عمليات إطلاق النار في الميادين أو وسط التجمعات السكانية تكون مؤلمة للغاية".

وأردف: "استخدام الإعلام من جانب الأعداء هو جزء من حروب الجيل الرابع للتحريض ضد البلاد، وإيصال صورة ذهنية خاطئة للاساءة لكل رموز الدولة المصرية".

أوضح أن جهود هؤلاء بلا جدوى، مدللًا على أن مصر لديها قبول دولي من الجميع، لافتًا إلى أن الإساءة لمصر سياسة أو ركيزة لدي هؤلاء، مؤكدًا أن أخلاق المصريين معروفة حتي في أوقات الحروب، كان الجنود يأكلون مع الأسرى ويتم رعايتهم بمنتهى الإنسانية.