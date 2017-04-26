مزارعون في سوهاج عن موسم حصاد القمح: «ماعدش بيجوز بناتنا»

التحرير

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بدأ مزارعو سوهاج في حصاد محصول القمح منذ الأسبوع الماضي، وبدلا من أن تحل الفرحة على المزارعين بعدما كانوا ينتظرون موسم الحصاد لإتمام زيجات أبنائهم وعقد قرانهم وسداد ديون العام، حلت المشكلات، فيومية "النفر" أو العامل أصبحت بأكثر من 120 جنيها، إضافة إلى ارتفاع سعر الوقود الذي وصل للأضعاف حيث يقوم صاحب "الدرّاسة" بحساب 100 جنيه لكل ساعة "درس" وقد تصل عملية درس المحصول لأكثر من 3-4 ساعات، وفي المقابل عدم تجاوز سعر أردب القمح 575 جنيها وفقا لقرار الحكومة، و300 جنيه لحمل التبن، وهو ما أخبرنا به عدد من الفلاحين.

واستمعت "التحرير" لشكاوى عدد من المزارعين، إذ قال محمد خلف 45 عاما، مزارع من أبناء قرية الحسنة في مركز طما، إن فدان الأرض وصل سعر إيجاره العام الحالى إلى 5 آلاف جنيه بعدما كان 2500 أو 3000 جنيه، إضافة إلى ارتفاع سعر جوال السماد لـ250 جنيها، وطوال فترة الزراعة قمت بشراء أكثر من 6 أجولة من السوق السوداء لعدم تمكن الجمعيات الزراعية من توفير أكثر من جوال واحد لكل مزارع، وهو ما اضطرني للاستدانة من أحد جيراني لشراء السماد خوفا على موت "الزرعة"، وفي النهاية إجمالي حصاد محصول القمح لم يأت بما تم صرفه عليه، فالأرض أصبحت عبأ علينا وليست وسيلة للعيش.

وهو ما بدأ به علي ناصر، مزارع من أبناء مركز طهطا، حديثه قائلا: "كنا بننتظر حصاد القمح وبيعه، عشان نجوز بناتنا ونسد ديون العام، أما الآن فمعدش ده بيحصل".

وقال إن فكرة ترك الأرض تبور أو تأجيرها إلى الأبد أصبحت هى الحل الأمثل أمامي، فدراسة المحصول أصبحت تتكلف أكثر من ثمن أردب قمح، مطالبا المسئولين بوزارة الزراعة برفع سعر أردب القمح لـ650 جنيها لكي يتمكن المزارع من سداد ديونه، ويستعد لزراعة المحصول الجديد في الموسم الصيفي، فعملية حرث الأرض وريها تكلف أكثر من 600 جنيه للفدان الواحد.

وأضاف إسماعيل حسين، مزارع، من أبناء مركز جهينة، إن العامل الذي يتم الاتفاق معه لحصاد محصول القمح أصبحت يوميته أكثر من 120 جنيها، ويقوم بحصاد قيراطين فقط وتنتهي يوميته، ولكي أقوم بحصاد نصف فدان قمت بالاتفاق مع 7 عمال بإجمالي يوميات أكثر من 800 جنيه، غير أن عملية تربيط القمح وجمعه في أجران تحتاج لعمال آخرين وكذا عملية الدرس، وفي حالة حساب إجمالي تكلفة جمع المحصول ستكون حوالي 1500 جنيه، وبعد كل هذا لن يكون لي من بيع القمح والتبن ما قمت بصرفه طوال العام، أو توفير شيء لتجهيز الأرض للموسم الجديد.

بدورها قالت المهندسة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن سعر إردب القمح هذا العام يتراوح حسب خلوه من الشوائب ودرجة نظافته ما بين 555 جنيها و575 جنيها، مشيرة إلى أن السعر يتم وضعه من قبل الوزارة ويتم تعميمه على كافة المحافظات، وتحديده وفقا لدراسات من قبل مختصين.

وأوضحت أن جميع الشون والصوامع بنطاق المحافظة مستعدة لاستقبال توريد الأقماح من المزارعين بالأسعار التي تم تحديدها من قبل الوزارة.

يذكر أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 197 ألفا و500 فدان، وتم توريد 343 طنا و697 كيلو جرام قمح لصوامع شركة المطاحن بسوهاج والبلينا وطهطا.