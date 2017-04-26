خالد البلشي: نطالب بعفو رئاسي عن الزملاء الصحفيين

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قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، إن الزملاء الصحفيين المحبوسين يعانون داخل سجن العقرب، مطالبًا بضرورة الإفراج عن الصحفيين ضمن قوائم العفو الرئاسي.

,أضاف البلشي، خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «هشام جعفر وهاني صلاح الدين ومجدي حسين لا يجدون الرعاية الصحية الجيدة داخل سجن العقرب، على الرغم من تدهور أحوالهم الصحية بعد تحويل سجن العقرب إلى مؤسسة عقابية».

تابع: «هناك مطالبات دائمة بتحسين أوضاع المساجين بشكل عام، لأن 4 زملاء يتعرضون لانتهاكات مستمرة داخل السجن، ولن نقف عند نشر الموضوع إعلاميا، ولكن سنتقدم بطلبات للنقيب للنظر في أوضاع الزملاء، ونحن سنتحرك قانونيًا للدفاع عن حقوق زملائنا».