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مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"

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مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء" مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"

مصراوي Masrawy

الشاعر حسن عامر

كتبت – نسمة فرج:

حصدت على المركز الثالث في مسابقة لقب "أمير الشعراء"، فى موسمه السابع، ممثلة في الشاعر حسن عامر.

وحصلت على المركز الأول في المسابقة، ممثلة فى الشاعر السعودي إياد الحكمى، كما حصدت – أيضًا – السعودية على المركز الثاني ممثلة في الشارع طارق الصميلى، فيما حصل على المركز الرابع الشاعر الموريتاني شيخنا عُمر، وحصدت الشاعرة العراقية أفياء أمين، على المركز الخامس.

وتبلغ قيمة الجوائز للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى فى أمير الشعراء 2100000 درهم إماراتى، حوالى 600 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى بردة الشعر، التى تمثل الإرث التاريخى للعرب، والخاتم الذى يرمز للقب الإمارة، وتبلغ القيمة المادية لجائزة الفائز بالمركز الأول وبلقب أمير الشعراء مليون درهم إماراتى.

فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 500 ألف درهم إماراتى، ولصاحب المركز الثالث 300 ألف درهم إماراتى، أما جائزة صاحب المركز الرابع فهى 200 ألف درهم إماراتى، وتبلغ جائزة صاحب المركز الخامس 100 ألف درهم إماراتى، بالإضافة إلى تكفل إدارة المسابقة بإصدار دواوين شعرية مقروءة ومسموعة للفائزين، واستمرار التواصل معهم والتعاون فى تنظيم الأمسيات الشعرية لهم.​

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مصراوي Masrawy

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