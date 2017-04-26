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ضابط إسرائيلي كبير: تدمير أكثر من 100 صاروخ لحزب الله في سوريا

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ضابط إسرائيلي كبير: تدمير أكثر من 100 صاروخ لحزب الله في سوريا ضابط إسرائيلي كبير: تدمير أكثر من 100 صاروخ لحزب الله في سوريا

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الإسرائيل أفيجدور ليبرمان

تل أبيب - (د ب أ):

كشف ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي ، مساء الثلاثاء، النقاب عن تدمير أكثر من 100 صاروخ لحزب الله في الغارة الأخيرة للجيش في سورية الشهر الماضي.

وأضاف الضابط الإسرائيلي، الذي لم يتم كشف النقاب عن هويته، أن إسرائيل لا تبلغ روسيا سلفًا بشن هذه الغارات، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وأوضح الضابط، خلال إيجاز صحفي، أن إسرائيل كانت تملك معلومات حول استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية ولا سيما غاز السارين.

ونوّه الضابط الكبير بأن أكبر تهديد على إسرائيل ينطلق من منظمة حزب الله شمالاً ولكن أكثر تهديد من حيث قابلية الانفجار تشكّله حركة حماس في قطاع غزة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في السابع عشر من الشهر الماضي عن قيام سلاحه الجوي بشن غارات على عدة اهداف في سورية، فيما أشارت صحيفة"جيروزاليم بوست " الإسرائيلية إلى أن الغارات استهدفت قافلة أسلحة متطورة كانت في طريقها من سورية إلى حزب الله في لبنان.

من جانبه ، قال وزير الدفاع الاسرائيلي افيجدور ليبرمان إن جيش بلاده يحاول منع تهريب اسلحة متقدمة ومعدات عسكرية واسلحة دمار شامل الى حزب الله.

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