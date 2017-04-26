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صورة وخبر: الموصل.. مدينة النازحين

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صورة وخبر: الموصل.. مدينة النازحين صورة وخبر: الموصل.. مدينة النازحين

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أطفال نازحون في الموصل (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

لا يمر يوم على مدينة الموصل العراقية حتى يكون بعض أهلها أبطال قصة خبيرة إما قتلى أو جرحى أو نازحين، بينما تستمر المعارك بين القوات العراقية ومسلحي "داعش" في معركة الموصل التي انطلقت في أكتوبر الماضي لتحرير المدينة ومازالت رحاها تدور.

وشاركت قوات النخبة وقوات مكافحة الإرهاب في معارك ضد المسلحين في واحدة من أكبر مناطق الجانب الغربي من المدينة، الثلاثاء.

ومع استمرار المعارك تستمر أزمة النزوح التي يكون أبطالها أطفال تختلف ملامح وجوههم، لكن الحزن والوجوم قاسمًا مشترك بين الإناث والذكور كما توضح صورة التقطها مصور وكالة الأنباء الفرنسية بالقرب من مخيم حمام العليل في الموصل التي يبدوا أنها أصبحت مدينة النازحين.

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