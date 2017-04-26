10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلطات البلاد لن تتخلى عن سياسة تعويم سعر الصرف للعملة الوطنية، وحذر الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند من فوز إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط بمنصب الرئيس الفرنسي غير مضمون، وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إن إلغاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقابلة معه ليس كارثة، واعتبرت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها حديثة عهد بدور "الإبنة الأولى".

1- بوتين: روسيا لن تتخلى عن تعويم "الروبل"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة ياروسلافل الروسية الثلاثاء (أ ف ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلطات البلاد لن تتخلى عن سياسة تعويم سعر الصرف للعملة الوطنية "الروبل" مشيرًا إلى أن الحكومة تبحث عن حلول سوقية يمكنها التأثير على سعر الروبل.

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2- أولاند محذرًا: الفوز على اليمين المتطرف ليس مضمونًا

الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في إسبانيا في 20 فبراير 2017 (أ ف ب)

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، من أن فوز الوسطي إيمانويل ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في السابع من مايو المقبل ليس مضمونًا.

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3- إيفانكا ترامب: أنا حديثة العهد بدوري كـ''ابنة أولى''

إيفانكا ترامب في برلين الثلاثاء (أ ف ب)

وصفت نجلة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب دورها السياسي الحالي بأنه لا يزال صغيرًا، موضحة أنها حديثة عهد بدو "الابنة الأولى"، مضيفة: "لا زلت في البداية تماما. انصت وأتعلم الكثير".

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4- وزير الخارجية الألماني: إلغاء نتنياهو لقاءه معي "ليس كارثة"

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في برلين في 23 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إن إلغاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقابلة معه تتعلق بالسياسة الداخلية في إسرائيل، مؤكدًا أن إلغاء المقابلة " ليس كارثة". وتابع:" علاقتي بإسرائيل وعلاقة ألمانيا بإسرائيل لن تتغير، بسبب ذلك بأي شكل".

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5- الأمين العام للأمم المتحدة: 1.1 مليار دولار لدعم العمليات الإنسانية في اليمن

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في جنيف الثلاثاء (أ ف ب)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن تعهدات المانحين لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن قد بلغت في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم اليمن1.1 مليار دولار من إجمالي 2.1 مليار دولار طلبتها الأمم المتحدة في نداء الاستجابة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية حتى نهاية العام الجاري.

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6- ميركل: اللاجئون بإمكانهم الإسهام في سد نقص العمالة المتخصصة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الثلاثاء (أ ف ب)

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن اللاجئين بإمكانهم الإسهام في التقليل من نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا، مضيفة: "ألمانيا تحتاج في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى كل عمالة متخصصة، هذا يعني أن فرص العمل في هذا المجال كبيرة للغاية بالطبع".

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7- رئيس وزراء العراق: احتجزنا أموالًا قطرية بمئات ملايين الدولارات

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - أرشيفية

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة العراقية وضعت يدها على حقائب بمئات ملايين الدولارات، أدخلها وفد قطري بطريقة غير قانونية إلى العراق، أحضرها وفد قطري مطلع شهر أبريل في إطار ترتيبات للإفراج عن الصيادين القطريين المختطفين في العراق.

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8- مسؤول في حماس: مستعدون لتسليم غزة لحكومة الوفاق

عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل - أرشيفية

قال عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل، خلال لقاء مع كتاب ومحللين في غزة، إن الحركة "جاهزة لتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في القطاع، وأن تحل

اللجنة الإدارية التابعة لها فورًا، ضمن جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007، مضيفًا: "لكن ذلك يتطلب أن تقوم حكومة الوفاق بمهامها كاملة في قطاع غزة بما في ذلك حل أزماته وملف الموظفين الذين عينتهم حماس منذ سيطرتها على القطاع".

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9- لافروف: روسيا ترفض اتهامات أمريكا بتوفير أسلحة لطالبان

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو الثلاثاء (أ ف ب)

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بتوفير أسلحة لحركة طالبان، مضيفًا:" إنها اتهامات لا أساس لها" والولايات المتحدة تحاول صرف الانتباه عن جهودها للإطاحة بالنظام الحاكم في سوريا الذي تدعمه روسيا عسكريًا".

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10- قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية: مستعدون لكوريا الشمالية

قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال فنسنت بروكس - أرشيفية

حذر قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال فنسنت بروكس، كوريا الشمالية من أن قواته على أتم الاستعداد لمواجهة استفزازاتها، وذلك بناء على طلب الصحفيين منه توجيه رسالة بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزاز، مضيفًا: "نحن مستعدون هي الرسالة الوحيدة إليهم".

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