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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أهمها استمرار التصعيد فى جنوب شرق آسيا واحتجاجات فى فنزويلا، إضافة إلى تنحى لوبان عن رئاسة حزب الجبهة الوطنية فى فرنسا.

1- آخر تطورات المواجهة المحتملة بين واشنطن وبيونج يانج

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دبابة أمريكية فى مناورات فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أكد قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال فنسنت بروكس، إن قوات بلاده على أتمّ الاستعداد لمواجهة الاستفزازات الصادرة عن ، بحسب "سكاي نيوز" .

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2- لوبن تتنحى عن رئاسة حزب الجبهة الوطنية

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مرشحة الرئاسة فى الانتخابات الفرنسية مارين لوبان فى باريس اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أعلنت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبن، تنحيها عن رئاسة حزب الجبهة الوطنية.

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3- مقتل 10 أشخاص جراء انفجار في شمال غرب باكستان

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المحققون الباكستانيون يجمعون المعلمومات حول الانفجار في كورام إيجنسي اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

قال مسؤولون إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أخرون إثر انفجار لغم أرضي استهدف حافلة صغيرة في منطقة جودار في كورام إيجنسي القبلية بشمال غرب باكستان.

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4- ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي

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الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى كاراكاس- أرشيفية (أ ف ب)

لقي شخصان مصرعهما في فنزويلا مع تجدد أعمال العنف في هذا البلد، ما يرفع حصيلة القتلى خلال ثلاثة أسابيع من التظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو إلى 23 شخصا.

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5- محكمة يونانية ترفض طلب تركيا

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احتجاجات أمام القنصلية اليونانية بعد قرار المحكمة فى اسطنبول-أرشيفية (أ ف ب)

رفضت محكمة يونانية، طلب السلطات التركية، ترحيل 3 ضباط أتراك فروا إلى اليونان، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا العام الماضي.

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مصراوي Masrawy

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