حسام عاشور: شيكابالا؟ تفوقت عليه في المباريات السابقة

أكد حسام عاشور لاعب وسط الأهلي أنه حتى الآن لم يصدر محمد يوسف المدرب العام للفريق أي تعليمات شخصية له بمهام مراقبة نجم الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويصطدم الزمالك والأهلي معا في أولى مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا الأربعاء المقبل، وتزداد احتمالية مشاركة شيكابالا لأول مرة منذ عودته من الإعارة بجانب.

وقال عاشور لـFilGoal.com يوم السبت: "لم تصلني تعليمات حتى الآن بمراقبة لصيقة لشيكابالا في مباراة القمة ومتابعته في الملعب".

وأضاف "المباريات الماضية عندما تم تكليفي بذلك تفوقت عليه وقدمت نجاحا ملحوظا وجاهز لتكرار ذلك".

واختتم "أتمنى إذا تم تكليفي بذلك مرة أخرى في المباراة المقبلة أن أكرر نفس نجاحي".