العرب اليوم: غارات تركية داخل سوريا و داعش يعدم مدنيين

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

تأثرت المنطقة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أهمها غارات تركية على أكراد سوريا و انطلاق عملية عسكرية للحشد الشعبى فى الموصل، إضافة إلى قتلى مدنيين فى إدلب جراء غارات الطيران الروسى.

1- قتلى من المسلحين الأكراد في غارات جوية تركية في سوريا

تصاعد الدخان بعد غارات تركية فى شمال سوريا - أرشيفية (أ ف ب)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض إن 18 مسلحا على الأقل من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية قتلوا في غارات شنتها القوة الجوية التركية على مقر لهذه الوحدات شمال شرقي سوريا.

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2- الحشد الشعبي يبدأ عملية عسكرية فى الموصل

عنصر من الحشد الشعبي فى المصول اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية انطلاق عمليات استعادة السيطرة على بلدة الحضر الاثرية من سيطرة تنظيم داعش جنوب مدينة الموصل.

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3-قصف جوي على ريف إدلب بسوريا

أحد المصابين جراء غارات طيران النظام السوري فى ادلب اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

قتل 14 شخصا وأُصيب العشرات بجروح في غارات جوية للطيران الحربي الروسي على محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

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4- ''داعش'' يعدم 15 شخصًا وسط الموصل

مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي فى الرقة - أرشيفية (أ ف ب)

أعدم تنظيم "داعش" 15 شخصًا في المدينة القديمة وسط الموصل بعد أن رحب سكان هذه المنطقة بعناصر من التنظيم تنكروا بزي الشرطة الاتحادية، حسب ما أفاد مسؤولون.

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5- زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية

فرقاطة اسرائيلية فى البحر الأبيض المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش اللبناني، أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا اخترق شرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 260 مترًا ولمدة 7 دقائق.

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