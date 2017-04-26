إيفانكا ترامب تجري محادثات مع رئيس شركة "سيمنز" الألمانيا

برلين - (د ب أ):

أجرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء محادثات مع جو كايزر رئيس شركة سيمنز، في ألمانيا.

واستعلمت إيفانكا خلال اللقاء عن التدريب المزدوج في ألمانيا الذي يجمع بين الدراسة النظرية في المدرسة والعملية في المصنع، وأعربت عن سرورها باستئناف الحديث الذي بدأ في البيت الأبيض.

وتحدثت ترامب مع طلاب في فرع التدريب الدولي في مجال الميكاترونيك، ووجهت أسئلة وأبدت إعجابها بالآلات واستمعت لشرح كايزر حول معنى الميكاترونيك.

وقالت ترامب، وهي تتفحص كتابا متخصصا عن قرب: "حقيقة أنني لا أفهم شيئا سأعزيها إلى أن كل شيء مكتوب بالألمانية".

وفي نهاية جولتها التي استغرقت 20 دقيقة داخل مركز التدريب، قامت إيفانكا، 35 عاما، بتجريب آلة لصنع القهوة من تطوير طلبة في المركز، حيث طلبت شوكولاته ساخنة بثلاث قطع سكر لكنها تركت المزيج المائي في الجهاز الذي لم يكتمل تطويره بعد.