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وزير الخارجية يعود من اليونان بعد مشاركته في منتدى الحضارات

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وزير الخارجية يعود من اليونان بعد مشاركته في منتدى الحضارات وزير الخارجية يعود من اليونان بعد مشاركته في منتدى الحضارات

مصراوي Masrawy

سامح شكري وزير الخارجية

كتب - طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء سامح شكري وزير الخارجية، قادمًا من أثينا بعد زيارة لليونان استغرقت 3 أيام، شارك خلالها في فعاليات المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة.

صرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية ألقى كلمة أمام المؤتمر، أكد خلالها تصدي بكل إمكانياتها لقوى الظلام، وترحيبها بالمشاركة في هذا الإطار الثقافي الجديد، الذي يستجيب لتحديات المرحلة، كأداة للدبلوماسية الثقافية علي الساحة الدولية.​

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