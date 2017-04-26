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السيسي: نبذل كافة الجهود لضبط الأسعار.. وأوقفنا تصدير الأسماك

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السيسي: نبذل كافة الجهود لضبط الأسعار.. وأوقفنا تصدير الأسماك السيسي: نبذل كافة الجهود لضبط الأسعار.. وأوقفنا تصدير الأسماك

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتبت – سحر عزام:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تبذل جهدا كبيرا لضبط الأسعار من خلال آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب، مشيرًا إلى أن مشروعات الصوب الزراعية والمزراع السمكية ومزارع الماشية سيتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2018.

وأضاف السيسي خلال جلسة حوارية على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء: "استحملوا يا مصريين شوية، وحتشوفوا حنعمل إيه لضبط الأسعار، ونحن كنا نصدر أسماك بنحوـ 40 ألف طن وخلال الـ 3 شهور الماضية صدرنا ـ120 ألف طن، والحكومة أوقفت التصدير الذي زاد بعد تعويم الجنيه".

وحضر الرئيس السيسي جلسة حوارية مع نحو 150 شابًا من مدن القناة وسيناء، لمناقشة مشاكل المنطقة ومقترحاتهم للتطوير.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.​

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مصراوي Masrawy

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