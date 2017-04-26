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المئات يحتفلون بمولد "السيدة" في ساحة جد شيخ الأزهر بالأقصر (صور)

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مصراوي Masrawy

المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (1)المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (1)

المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (2)المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (2)

المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (3)المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (3)

المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (4)المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (4)

المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهرالمئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر

المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (6)المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (6)

المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (7)المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (7)

المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (8)المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (8)

المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (9)المئات يحتفلون بمولد السيدة في ساحة جد شيخ الأزهر (9)

الأقصر - محمد محروس:
احتفل المئات من أتباع الطرق الصوفية، مساء اليوم الثلاثاء، بذكرى مولد السيدة زينب، داخل ساحة آل الطيب في مدينة القرنة غربي الأقصر، وذلك في حضور الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر، وأفراد العائلة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها حلقات الذكر والإنشاد الديني، وأعقب ذلك إقامة مائدة طعام لزائري الساحة.

يشار إلى أن ساحة الطيب نشأ فيها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتم إنشائها عام 1900 على يد جد شيخ الأزهر العلامة الطيب الحساني، على مساحة 5 قراريط. ومنذ ذلك التاريخ فتحت الساحة أبوابها لأهالي الصعيد الذين يلوذون بها عند وقوع المظالم وعندما تدب الخلافات بين العائلات، حيث تعد مركز جلسات الصلح العرفية الأهم لمحافظتي الأقصر وقنا.

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