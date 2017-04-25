السيسي يوبخ الإعلام المصري

سمر العشري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال حواره مع مجموعة من شباب مدن القناة وسيناء، فى مؤتمرهم الدورى بالإسماعيلية، إن تاريخ شمال سيناء لا يستطيع أحد إنكاره، وأعتذر عن أى تجاهل له، ولا أحد يستطيع أن ينكر الدور الكبير لأهالي سيناء.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الجميع يتابعون المؤتمر فيجب أن نتحدث بطريقة تليق، متابعًا أن هناك أشياء تعرض على القنوات بها أخطاء وأى سقطة إعلامية لا تعبير عن الدولة.

وقال: لا تعتبروا ما يحدث فى شمال سيناء إجراءات مستمرة.

يشارك فى المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتىّ شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية، كما تم اختيار 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.

ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر من خلال الجلسات المختلفة عددًا من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى ومن ضمنها: مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا، وآفاق التنمية المستدامة فى قطاعىّ البترول والكهرباء، بالإضافة إلى نموذج محاكاة الدولة المصرية والذى سيقوم بعض شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من خلاله بمناقشة بعض التحديات التى تواجه الدولة المصرية والفرص المتاحة أمامها من خلال طرح بعض الخطط والحلول لمواجهة هذه التحديات ومناقشتها مع المسئولين.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads