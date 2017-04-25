محافظ أسوان يعطي إشارة البدء لحصاد القمح بمشروع النقرة

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أعطى محافظ أسوان مجدي حجازي، إشارة البدء لحصاد محصول القمح بمشروع شباب الخريجين بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة.

وخلال جولته لقرى الخريجين تفقد المحافظ بعض المحاصيل والمنشآت الخدمية بالمشروع فضلاً عن وضع حجر الأساس لإنشاء شادر للخضار ومدرسة للتعليم الأساسي ومركز للشباب بقرية الأمال وذلك للمساهمة فى تلبية مطالب الأهالى ودفع عمليات التنمية بقرى وادى النقرة بالشكل المطلوب.

ويعد وادي النقرة أحد المشروعات القومية لأراضى شباب الخريجين والتابع لوزارة الزراعة ويضم 5 قرى تشمل 2813 أسرة من شباب الخريجين وصغار المنتفعين والمزراعيين، يزرعون نحو 15 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية منها 8 آلاف فدان من محصول القمح والذى يصل متوسط إنتاجها إلى 18 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مساحة 50 ألف فدان للمستثمرين، يتم زراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القمح.