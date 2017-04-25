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السيسي: النمو السكاني يعوق الدولة عن تحقيق التقدم

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السيسي: النمو السكاني يعوق الدولة عن تحقيق التقدم السيسي: النمو السكاني يعوق الدولة عن تحقيق التقدم

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن النمو السكاني بالطريقة القائمة لن يُمكن الدولة من تحقيق النمو والتقدم المرجو.

أضاف السيسي، خلال عقد جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني بمحافظة الإسماعيلية، ردًا على شاب يطالب بتعيين أوائل الخريجين: «كان نفسي أقولك حاضر.. لكن الأمر صعب، الجهاز الإداري للدولة كبيرة جدًا.. إحنا مش محتاجين غير 20% بس».

وتابع «قيمة فرصة العمل كانت قبل التعويم من 100 ألف جنيه إلى مليون، بعده من 200 ألف إلى 2 مليون.. هوفر القيمة المادية دي لـ700 ألف طالب سنويًا إزاي؟».

يشارك بالمؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، بجانب شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى 100 ومثلهم من وزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى، وشباب الأحزاب السياسية، بجانب 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، فضلا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة.  

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التحرير

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