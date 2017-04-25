أديب مهاجما الشباب: «مينفعهمش الأدب يا ريس»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق الإعلامي عمرو أديب، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر الشباب الوطني بالإسماعيلية، قائلًا "كلامك عن التجاوزات مش هينفع يا ريس بالطريقة المؤدبة دي".

وأضاف أديب، خلال برنامج كل يوم، المذاع على قناة أون "دي فلوس البلد يا ريس ومينفعش، وأدبك الجم ده مش هينفع مع البلد دي، ولازم يكون فيه سطوة القانون ولما المواطن يتقرص من لباليبه يعرف إن الله حق".

واستنكر أديب حديث ومطالبات الشباب وشكواهم "الكل طالع يقول عايز الحقني وديني، هو ده الشباب؟، مفيش شاب واحد قال بطلع الأول ومبتعينش، الراجل اللي قاعد ده في أيده 25% والباقي قطاع خاص ملوش دعوة بالباقي".

وتابع "ايه الحالة الأبوية دي، الشباب عايز من السيسي كل حاجة، محدش قاله إيه رأيك نعمل كذا، كله رأي وانتقاد، لدرجة أن السيسي قالهم بشويش الناس بتتفرج علينا".