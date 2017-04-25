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إسماعيل عن المحاجر: حاولنا الاستفادة منها .. والسيسي: فشلنا

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إسماعيل عن المحاجر: حاولنا الاستفادة منها .. والسيسي: فشلنا إسماعيل عن المحاجر: حاولنا الاستفادة منها .. والسيسي: فشلنا

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة الثروة المعدنية طرحت عددا من المزايدات على الثروات المعدنية، مؤكدًا أنهم يعملون على تحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني المنعقد بمحافظة الإسماعيلية، "لدينا فرصة لتزويد صادرات الفوسفات، وسيكون هناك شركة تتولى التسويق"، موضحا أن المثلث الذهبي جزء من ثروة المعدنية سيدخل في ذلك.

وتابع "حاولوا تنظيم العمل بالمحاجر"، فرد "حاولنا ولم ننجح، الدولة يجب أن تستفيد من أعمال التحجير التي تتم في مصر بـ17 مليار جنيه ولكن مصر لم تحقق مليار واحد في السنة".

يشارك بالمؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، بجانب شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى 100 ومثلهم من وزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى، وشباب الأحزاب السياسية، بجانب 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، فضلا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة.  
 

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التحرير

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