مؤمن سليمان يضم 20 لاعبا لمواجهة دجلة في الدوري

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قرر مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، ضم 20 لاعبا لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة بعد غد، الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من: محمد أبو جبل وأحمد يحيي والمهدي سليمان والسيد فريد وباتريك مالو ورجب بكار وأيمن أشرف وأحمد نبيل مانجا وأحمد حمص وإسلام محارب وأحمد حسن مكي وأحمد رؤوف و وبانو ياوارا ومحمود عبد العزيز وعمرو المنوفي وأحمد مصطفى "لالا" وإسلام سري ومحمد يسري ونصر رمضان وحسام حسن.

ويفتقد سموحة جهود أحمد تمساح وياسر إبراهيم ومحمود السيد وعمر سعد وكواكو مانسواه ومحمود عزت للإصابة، بينما يعود لقائمة المباراة اللاعب إسلام محارب بعد غيابه عن مباراة المقاولون الماضية بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

ويأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، جمعهما خلال 24 مباراة بالبطولة.