صاروخ هوندا سيفيك 2017 ينطلق في السوق المصري.. تعرف على السعر والمواصفات

شيماء مصطفى

ازاحت شركة الفطيم الستار عن الجيل العاشر من سيارات هوندا سيفيك 2017، تمهيدا لطرحها في السوق المصري خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين بمقر الشركة.

ويبدو أن الصانع الياباني عمد على إظهار الجيل العاشر من السيارة الأعلى مبيعا للعلامة التجارية هوندا بمظهر هجومي قوي يبعث رسالة إن صناعة السيارات اليابانية لا تزال هي القوة المسيطرة في مجال السيارات في العالم.

حرص الصانع الياباني على وضع لمسات جمالية على مظهر السيارة الخارجي، من خلال خطوط انسيابية وتصميم مقدمة السيارة الهجومية المرصعة بالنيكل، ومنح المصممون مؤخرة سيفك 2017 مظهر عصري جذاب من خلال مصابيح تمتد على غطاء صندوق الأمتعة.

زودت هوندا سيفيك 2017 بمحرك I-VETC رباعي الأسطوانات سعه 1.6 لتر، يوُلد قوة 123 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

كما منحت هوندا سيفيك 2017 مواصفات داخلية لاكتمال الراحة والرفاهية، تتمثل في شاشه LCD عالية الوضوح "7 بوصة تعمل باللمس وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ومثبت سرعه وادارة المحرك من الخارج بواسطه الريموت وفتحة سقف كهربائية وجنوط مقاس 17 بوصة ومكيف ثنائي لراحة الركاب فرش من الجلد الفاخر.

وعلى جانب مواصفات الأمان راعى الصنع الياباني تزويد سيفك بفرامل يد أوتوماتيكية وكاميرا خلفية بزاويه رؤيه واسعة و نظام قيادة ECON يوفر الاقتصادية في استهلاك الوقود.

أما بالنسبة لأنظمة الأمان، فقد تم تجهيز سيفيك 2017 الجديدة بوسائد هوائية أمامية لقائد السيارة والراكب الأمامي بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية ونظام فرامل مانع للإنغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD ونظام مساعد لاتزان السيارة VSA وTCS وHSA وزر تشغيل وإيقاف تشغيل السيارة ومانع إدارة المحرك.

وأعلنت شركة الفطيم عن طرح سيفيك 2017 في السوق المصري من فئة واحدة بسعر 499 ألف جنيه مصري.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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