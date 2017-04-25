الإندبندنت: 15 دولة تستعد للحرب العالمية الثالثة بينها إسرائيل

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية 15 دولة، قالت إنها الأكثر إنفاقًا على جيوشها والأكثر استعدادًا للحرب العالمية الثالثة، مشيرة إلى أن أمريكا في المقدمة ودولتان عربيتان في المرتبتين الرابعة والعاشرة إضافة إلى إسرائيل التي تأتي في المرتبة رقم 15.

وتشمل القائمة دولتين عربيتين هما السعودية التي تحتل المرتبة رقم 4 والإمارات التي تأتي في المرتبة رقم 14، بينما لا توجد ضمن قائمة الـ15 دولة الأكبر في ميزانية الدفاع.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، الإثنين، إلى أن تزايد الصراعات حول العالم وانخراط أمريكا وروسيا في الحرب الدموية الدائرة في سوريا، وتزايد احتمالات مواجهة نووية بين أمريكا وكوريا الشمالية تنذر باندلاع حرب عالمية ثالثة.

ووفقًا لآخر تقرير نشره "معهد ستوكهولم لدراسات السلام" في أبريل الجاري الذي يرصد مستويات الإنفاق الدفاعي لدول العالم عام 2016 فإن إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول الـ15 التي الأكثر إنفاقًا وصل إلى 1360 مليار دولار عام 2016 من أصل 1686 مليار دولار هي إجمالي الانفاق الدفاعي لدول العالم أجمع.

ولفتت الصحيفة إلى أن نسبة زيادة الانفاق الدفاعي العالمي بين عامي 2011

و2015 اتجهت نحو الارتفاع بصورة تثير القلق، مشيرة إلى أنه وفقًا لإحصائيات 2016 وصل حجم الانفاق الدفاعي لأمريكا التي تحتل المرتبة الأولى إلى 611 مليار دولار، تليها الصين بـ 215 مليار، وروسيا بـ69.2 مليار، والسعودية بـ63.7 مليار، والهند بـ55.9 مليار، ثم فرنسا التي تحتل المرتبة رقم 6 بـ55.7 مليرا.

وتأتي بريطانيا في المرتبة رقم 7 بـ48.3 مليار، تليها اليابان بـ46.1، وألمانيا بـ41.1 مليار، وكوريا الجنوبية بـ36.8 مليار، وإيطاليا بـ27.9 مليار.

وتأتي النمسا في المرتبة رقم 12 بـ24.6 مليار دولار، تليها البرازيل بـ23.7 مليار، والإمارات التي تحتل المرتبة رقم 14 بـ 22.8 مليار ثم إسرائيل التي تأتي في آخر القائمة بـ18 مليار دولار.