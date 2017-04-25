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مانشستر يونايتد يكشف مكان إجراء عملية الرباط الصليبي لـ«إبرا»

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مانشستر يونايتد يكشف مكان إجراء عملية الرباط الصليبي لـ«إبرا» مانشستر يونايتد يكشف مكان إجراء عملية الرباط الصليبي لـ«إبرا»

التحرير

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استقر مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على المكان الذي سيجري به النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق جراحة الرباط الصليبي.

وصرح جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عبر "سكاي سبورتس"، بأن إبراهيموفيتش سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء الجراحة وبدء المرحلة الأولى من التأهيل.

ورفض المدرب البرتغالي الحديث عن مستقبل اللاعب السويدي، خاصة أن عقده مع الشياطين الحمر ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي ينتهي في صيف العام المقبل 2018.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة أندرلخت البلجيكي يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات دور الثمانية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وفاز مانشستر يونايتد بهذا اللقاء بنتيجة 2-1 بعد التمديد للوقت الإضافي، ليتأهل لملاقاة سيلتا فيجو الإسباني في الدور قبل النهائي.  

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التحرير

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