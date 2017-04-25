ملقا يفوز على غرناطة.. وإسبانيول يتعادل مع خيخون بـ«الليجا»

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تعادل فريق سبورتينج خيخون مع نظيره فريق إسبانيول إيجابيًا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب المولينون، في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

سجل فكتور رودريجز الهدف الأول لفريق خيخون في الدقيقة الـ39 من الشوك الأول، وفي شوط المباراة الثاني، تدارك إسبانيول التعادل بهدف سجله جيرارد مورينو بالاجيرو في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة.

بهذه النتيجه يحتل إسبانيول المركز الـ9 برصيد 50 نقطة، بينما يحتل خيخون المركز الـ18 برصيد 24 نقطة.

وفي نفس الجولة، تغلب فريق ملقا على مضيفه غرناظة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب نويفو لوس كارمينيس.

سجل ساندرو راميريز هدفي المباراة للضيوف في الدقيقة الـ48 والـ92 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل ملقا المركز الـ14 برصيد 39 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز الـ19 برصيد 20 نقطة.