«هازارد» يحقق رقما مميزا مع البلوز

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تمكن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، من تحقيق رقم قياسي، في مشواره الكروي، خلال مباراة تشيلسي وساوثهامبتون، بملعب ستامفورد بريدج، في افتتاح منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هازارد الهدف الأول لتشيلسي في مرمى ضيفه، ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا في الدوري هذا الموسم، ليحقق أفضل معدل تهديفي له في البريميرليج منذ انضمامه إلى صفوف البلوز حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس".

وانضم اللاعب البلجيكي إلى صفوف تشيلسي في صيف 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، حيث سجل في موسمه الأول مع النادي اللندني 9 أهداف في 34 مباراة، ثم سجل 14 هدفًا مرتين متتاليتين في 35 مباراة بموسم 2013 ـ 2014 وفي 38 مباراة بموسم 2014 ـ 2015.

أما الموسم الماضي 2015 ـ 2016، كان الأسوأ لإيدين هازارد، حيث سجل 4 أهداف فقط في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي.