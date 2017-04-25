برباعية في ساوثهامبتون.. تشيلسي يواصل صدارة البريميرليج

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تغلب فريق تشيلسي على نظيره ساوثهامبتون، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم إيدين هازارد للبلوز في الدقيقة الـ5 من بداية المباراة، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بهدف سجله أوريول روميو فيدال في الدقيقة الـ24، وعاد أصحاب الأرض للتقدم بهدف سجله جاري كاهيل في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف دييجو كوستا الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة الـ54، قبل أن يعود كوستا مجددًا ويسجل الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ89، وفي الدقيقة الـ94 سجل برتراند الهدف الثاني للضيوف.

بهذه النتيجه يواصل تشيلسي التحليق في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ9 برصيد 40 نقطة.