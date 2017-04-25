التحريات: مرتكب جريمة الساحل شطر المجني عليه لنصفين بسبب اغتصاب زوجته

كتب - فتحي عمر:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسجل خطر بمنطقة الساحل، إذ أن المتهم بارتكاب الجريمة عامل رخام، قام بالتمثيل بالجثة، وقطع العضو الذكري للمجني عليه، ثم شطر الجثة نصفين بصاروخ الرخام.

وأوضحت التحريات، أن المتهم "محمود. ر"، ٣٠ عاما، قتل نجل عمه حسام محمد ٣٩ عاما، مسجل خطر؛ بسبب قيام الأول باغتصاب زوجته "أسماء"، ١٩ عاما، ثم قطع جسده إلى نصفين، وألقى جزء منها في صندوق قمامة، والآخر أسفل كوبري الساحل.

وأشارت التحريات، إلى أن المجني عليه مسجل خطر سرقات بالإكراه فئة "ب"، وسبق اتهامه في 5 قضايا، وتبين أنه تعدى جنسيا على زوجة نجل عمه، التي أخبرت خال المتهم، الذي أخبر والدته وعلمت أنها تصرفات ابن عمه، فقرر قتله والتمثيل بجثته؛ دفاعا عن الشرف.

وأضافت التحريات، أن المتهم وزوجته تزوجا منذ ٦ أشهر فقط، واعترفت الزوجة بتفاصيل الواقعة وملابساتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.