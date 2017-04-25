بمشاركة 14 دولة عربية.. انطلاق المنتدى الثامن للبيئة الساحلية بالغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض:

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء بالغردقة، فاعليات المنتدى الثامن للبيئة الساحلية، الذي يعقده الاتحاد العربي للشباب والبيئة، تحت عنوان (التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل العربية)، في الفترة من 25-29 أبريل الجاري، بالتعاون مع مجلسي وزراء الشباب والبيئة العرب، ووزارتي الشباب والبيئة، ومحافظة البحر الأحمر، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد، إن المنتدى يهدف إلى تحديث الاستراتيجية العربية الموحَّدة للعمل الشبابي البيئي في مجال البيئة الساحلية، وخلق تعاون بيئي شبابي، وفتح مجال التعاون والتواصل وتبادل الخبرات بين الشباب، ووضع السواحل العربية في بؤرة الاهتمامات البيئية العربية.

وتدور محاوره حول: الترويج للسياحة البيئية لسواحل الوطن العربي، والتغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل والشواطى العربية، والعناصر المشتركة لعملية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية العربية، والتجارب العربية في مجال الإدارة المتكاملة للسواحل العربية، ونتائج المؤثرات البيئية للأنشطة البشرية علي السواحل والشواطئ.​