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السيسي لرئيس الوزراء: "هنحاول وننجح في المحاجر"

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السيسي لرئيس الوزراء: "هنحاول وننجح في المحاجر" السيسي لرئيس الوزراء: "هنحاول وننجح في المحاجر"

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شريف إسماعيل رئيس الوزراء

كتبت – سحر عزام:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن عمل المحاجر في يحتاج لتنظيم وذلك لتحقيق استفادة للدولة من إيرادات المحاجر، مضيفا "حاولنا ولكننا لم ننجح حتى هذه اللحظة".

ورد الرئيس عبدالفتاح خلال جلسة حوارية مع الشباب بالمؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية ضاحكا :"حنحاول وننجح، وهذه حالة تشكلت على مدى 50 عاما، إن الناس تأخذ ومتدفعش، ولابد من مراجعة الإجراءات مع المحليات والثروة المعدنية".

وافتتح الرئيس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الثالث للشباب المنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.

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