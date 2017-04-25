وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

كتب – عبد الله قدري:

يشارك وزير النقل الدكتور هشام عرفات الأربعاء، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني بمؤتمر الشباب المنعقد في الإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وستكون الجلسة بعنوان "آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس"، وسيحاضر فيها مع وزير النقل، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة قناة السويس، ومجموعة من الشباب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.