مستندات| إهدار 2مليون و136 ألف جنيه دون وجه حق بـ«صحة القليوبية»

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كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام مجموعة من الإدارات الصحية، التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية بصرف بدل سفر وانتقالات وحوافز لبعض الأطباء وأطقم التمريض والمراقبين الصحيين، دون وجه حق، بلغت ما امكن حصره 2 مليون و136 ألف و251 جنيها و90 قرشا على مستوى الإدارات الصحية بغرب شبرا الخيمة وطوخ وقليوب وشبين القناطر.

وتبين لدى فحص الجهاز أن الإدارات الصحية استندت في الصرف إلى مجموعة من القرارات الوزارية، التي تم إلغاؤها بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، والذي نص على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية، المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون دون غيرهم وتم العمل به من ١/١ / ٢٠١٤.

وأورد التقرير أنه بفحص جانب من أعمال شؤون العاملين، ومراجعة جانب من مستندات صرف الباب الأول ومصاريف للانتقال بالإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة، تبين صرف حافز التقيم لبعض الأطباء والتمريض بمبلغ ٢٦٥ ألف و٩٥٠ جنيها و٥٥ قرشا بالمستند رقم ٤٠٨٣ لمكتب صحة ثان والمستند رقم ٤٠٨٣ لمركز نوبار والمستند رقم ٢٨١٨ مركز طبي حجازي والمستند رقم ٣٠٤٥ لديوان الإدارة الصحية.

كما تبين قيام الإدارة الصحية نفسها بصرف مبلغ آخر قدره ١٠٠ ألف و٨١٤ جنيه و٢٠ قرشا لمفتشي الصحة بالقرار رقم ٧٢١ لسنة ٢٠١١ بالرغم من عدم الأحقية بالمستند رقم ٢٨٢٠ و٣١٣٧ و٢٢١٥ لمركز طبي صحة الأسره وشبرا البلد وميت نما.

أضاف التقرير أنه بفحص ملفات الإدارة الصحية بقليوب تبين صرفهم مبالغ مالية، بدون وجه حق للأطباء وفئات التمريض بمبلغ ٧٠٤ ألف و٥٧٦ جنيها و٤٠ قرشا، وبإدارة شبين القناطر، تبين صرف مبالغ للمراقبين الصحييين بمبلغ ٩٨٨ ألف و218 جنيها و٤٨ قرش وفِي إدارة طوخ الصحية، تبين صرف 76 ألف و٩٢ جنيها و٢٧ قرشا الأمر الذي يعد إهدارًا للمال العام.