السيسي: «مهما عملنا الاستقرار شرط لانتعاش السياحة»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استقرار السياحة في مصر يعتمد على الاستقرار والأمن "لو عايزين يحصل انطباع جيد عن السياحة لازم الاستقرار، شوفوا أنتوا بتستقبلوا أخبار أي تفجيرات في الدول إزاي ده بيحصل لمصر لما العالم يشوف التفجيرات عندنا".

وتابع السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني المنعقد بمحافظة الإسماعيلية، "فيه تنشيط للسياحة وانتوا بتعملوا كتير بس الحقيقة أن كل حاجة معتمدة على الأمن والاستقرار".

واستكمل "مصر غنية بالموارد والطبيعة التي تسمح لاستقبال السائحين، السياحة اضربت في مصر خلال الـ50 سنة الماضية أكتر من مرة، وده أثر على استقرار مصر، ولو ده مكنش حصل كان زمان السياحة المصرية فوق التصور".