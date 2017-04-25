السيسي: نبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار.. «استحملوا شوية»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جهودًا كبيرة تبذل للسيطرة على الأسعار.

وأضاف السيسي، خلال عقد جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني بمحافظة الإسماعيلية: «استحملوا يا مصريين شوية».

توابع الرئيس: «إحنا كنا بنصدر 40 ألف طن سمك.. لقينا مؤخرًا إنهم بقوا 120 ألف طن وفقًا لبيانات التصدير في خلال آخر 3 شهور».

استكمل: «ده حصل لأن تعويم الجنيه ترتب عليه إن حجم التصدير بيزيد.. حتى لو كان أكلنا.. وإحنا بنتدخل عشان ضبط الأمور»، مؤكدا أن «التاجر هدفه حاجة واحدة إنه يكسب بس، وأي حد يقول غير كده يبقى مش بيقول الحقيقة».