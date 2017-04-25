السيسي: لن أُزيف الانتخابات من أجل البقاء.. القرار للمصريين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه «يحترم الدستور والقانون، ولن يزيف الانتخابات تحت أي اعتبار من أجل أن يبقى موجود في الحكم».

أضاف السيسي، خلال عقد جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني بمحافظة الإسماعيلية: «أرجو أن يصل صدقي إليكم.. وأنا أقسمت ثلاثًا أني لن أبقى رغمًا عن المصريين.. القرار بتاع المصريين.. وأنا بقول للمصريين ينزلوا يقولوا اللي هما عايزينه.. ده حق بلدكم عليكم مش حقي أنا».

تابع: «أنا بحب بلدي.. واللي يقدر يؤدي أفضل فهو أحق، وهناك هيئة عليا مسئولة عن الانتخابات.. أنزلوا قولوا ما شئتم.. ولن تجدوني متشبث ثانية واحدة.. أنا متشبث حاليًا عشانكم.. واللي خلاني جيت هنا أنتوا.. واللي خيلني تصديت في 3 يوليو أنتوا... لكن لو أنتوا مش عايزين يبقى ربنا يولي من يصلح».

وتلا قوله تعالى: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، مستكملًا: «ربنا بيسبب الأسباب عن طريق البشر.. ربنا لما وهب لي قبلت عطايه.. ولما ياخد مني هقبل.. وأنا طيب مع النزع».