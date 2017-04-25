السيسي يقسم «3 مرات»: «مش هقعد غصب عنكم.. وربنا يولي الأصلح»

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رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال أحد المواطنين بشمال سيناء، ماذا لو لم تنجح في الانتخابات القادمة، قائلاً: "أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. لو المصريين مش عايزين مش هقعد ثانية في المكان ده".

وتابع، في كلمته بمؤتمر الشباب الوطني: "أنا بتكلم دايما إن ربنا أتاح الحرية وهو الأعظم والأكبر وهو اللي خلق وبيحاسب الناس، مقدرش أسمح ولا أقبل ليكم أو ليا أبقى موجود رغما عنكم، ده مش هيحصل".

واستكمل: "انزلوا وقولوا رأيكم، ويارب في كل الأحوال يولي مصر من هو الأصلح لأني بحب بلدي واللي يقدر يقدم أفضل أتمناه، مش أنا اللي أقول يا أنا يا أهدها لا".