السيسي: نكتشف أنفاقًا على الحدود بطول 3 كيلو وبعمق 35 مترًا

كتبت – سحر عزام:

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اكتشاف مصر لأنفاق على المنطقة الحدودية بسيناء بطول 3 كيلو متر وبعمق 35 مترًا، مشيرًا إلى أنه عبر هذه الأنفاق يمكن دخول وخروج سيارات من مصر.

وحضر الرئيس السيسي جلسة حوارية مع نحو 150 شابًا من مدن القناة وسيناء، لمناقشة مشاكل المنطقة ومقترحاتهم للتطوير.

وافتتح الرئيس اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات. ​