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فيديو| «ميدو»: «المحليين» أقوى من المنتخب الأول

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فيديو| «ميدو»: «المحليين» أقوى من المنتخب الأول فيديو| «ميدو»: «المحليين» أقوى من المنتخب الأول

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، إن تكوين منتخب المحليين فكرة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أنها ستكون ممولا مهما للمنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة on sport، أن منتخب المحليين يضم لاعبين رائعين، مؤكدًا أنه شاهد آخر مبارياته، ويرى أنه فريق قوي جدًا، وأنه «أقوى من الأول».

وأشاد مهاجم المنتخب الوطني السابق، بهاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، الذي وضع بصمته الواضحة على اللاعبين رغم ضيق الوقت، موضحا أنه سعيد بضم عدد من لاعبي دجلة.

 

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التحرير

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