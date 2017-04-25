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فيديو| المسابقات: الأندية المصرية تحتاج لتغيير نظام بطولات إفريقيا

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فيديو| المسابقات: الأندية المصرية تحتاج لتغيير نظام بطولات إفريقيا فيديو| المسابقات: الأندية المصرية تحتاج لتغيير نظام بطولات إفريقيا

التحرير

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه سيجلس مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الأول، وهاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، للتنسيق بشأن المباريات المتبقية في بطولتى الدوري الممتاز، وكأس .

وأضاف «حسين»، خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، لقناة on sport، أن اللجنة ستنتظر إجراء قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية، غدًا الأربعاء، التي يشارك بها 3 فريق مصرية، الأهلي، والزمالك، وسموحة، لتحديد مواعيد مباريات النادي الأحمر المقبلة..

وتابع، أن الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية، لن تحصل على راحة في أى وقت إلا في حالة تغيير نظام تلك البطولات.

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التحرير

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