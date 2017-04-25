فيديو| ميدو: ضم غالي ومتعب وشيكا «فخر» لأي ناد

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إنه اتفق مع مجلس إدارة ناديه في بداية عمله، على تحسين النتائج وبناء فريق للموسم الجديد.

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة on sport، أن مباراة مصر المقاصة الأخيرة لم تكن سهلة، خاصة أنها أمام فريق قوي يقوده مدير فني متميز، وكان علينا مواجهته بتكتيك مختلف.

وأكد مهاجم المنتخب الوطني السابق، أن ضم حسام غالي، أو عماد متعب، أوشيكابالا، فخر لأي ناد، لكنه لا يعتقد في استغناء أنديتهم عنهم.