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فيديو| اتحاد الكرة لـ«رئيس الوزراء»: لا تعاند الشعب

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فيديو| اتحاد الكرة لـ«رئيس الوزراء»: لا تعاند الشعب فيديو| اتحاد الكرة لـ«رئيس الوزراء»: لا تعاند الشعب

التحرير

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طالب ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزارء، بعدم عناد الشعب المصري، لافتا إلى أن تحتاج لوجود وزير إعلام.

وبشأن ما أثير مؤخرًا عن المراهانات، قال «سويلم» خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة on sport، «الكلام ده أول مرة أسمعه، جايز يكون الموضوع ده له علاقات بشركات خاصة، لكن الموضوع بعيد تمامًا عن اتحاد الكرة».

وتعليقًا على تصريحات الفنان هاني شاكر، التي هاجم فيها الجبلاية، أكد، أنه فنان كبير لكنه جانبه التوفيق في حديثه عن الكرة، خاصة أننا لا نتدخل في عمله كنقيب للموسيقيين، رغم المساويء والأزمات الكثيرة التي تعاني منها نقابته، مشددًا على أن هذه الانتقادات العنيفة التي تصل لحد التجريح غير مسموح بها.

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التحرير

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