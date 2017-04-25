بالفيديو || سيدة سيناوية منفعلة وموجهة حديثها للسيسي “مش حسيب سيناء وحنروح فين لو سيبناها” وتهدد أحمد موسى وكشف تفاصيل خطيرة جداً

سمر العشري

انفعلت اليوم سيدة سيناوية تسمى شيماء مشالي أثناء فعاليات مؤتمر الشباب في الاسماعيلية، وذلك تعليقاً على فيلم تسجيلي لمنطقة القناة وسيناء، حيث أن الفيلم لم يُذكر فيه محافظة شمال سيناء على حد قولها إلا بمحاربة الارهاب في جبل الحلال، وكأن سيناء وأهلها هم منبع الارهاب وهنا تدخل السيسي معتذراً لها عن تلك السقطة.

كما أضافت شيماء أن أهالي سيناء يعانون من عدم توافر أقل حقوقهم من التجاهل الحكومي لهم، وأن المواد التموينية تصل لهم بالكاد وأنهم في كثير من الأوقات يُحرمون منها بسبب اجراءات التفتيش، وأكدت السيدة السيناوية على أن محاربة الارهاب لن تتم بالرصاص، ولكنها سوف تتم بالتنمية وطالبت بتنمية منطقة سيناء.

وقد انتقدت السيناوية أحمد موسى بقوة لأنه دائماً هو وضيوفه يطالبون بتهجير أهالي سيناء، وتساءلت موجهة حديثها للسيسي” حنروح فين؟، إحنا مش حنسيب أرضنا، وأكدت أن شباب سيناء سوف يدشنون حملة لمقاطعة أحمد موسى، وطالبت بالاشادة بشباب وأهالي سيناء الذي بالفعل يحاربون للعيش وللحصول على أقل مطالب الحياة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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