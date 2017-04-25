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النصر يعلن مشاركته في دوري أبطال العرب

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النصر يعلن مشاركته في دوري أبطال العرب النصر يعلن مشاركته في دوري أبطال العرب

التحرير

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أعلن طلال النجار، مدير عام كرة القدم بنادي النصر السعودي، أن ناديه سيشارك بشكل رسمي في البطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب) التي تستضيفها خلال الفترة من 22 يوليو حتى 5 أغسطس القادم .

وكان نادي العين الإماراتي قد أعلن اعتذاره عن المشاركة بالبطولة بعد أن تأهل لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح النجار أن البطولة ستكون خير إعداد للاستحقاقات المحلية، مضيفا أن مندوب نادي النصر سيكون حاضرًا في مراسم القرعة وقد تم إدراج البطولة ضمن خطط الإعداد للموسم المقبل ولن يعتذرو عن المشاركة .

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التحرير

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