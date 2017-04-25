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«إيمري» يضم 19 لاعبا لقائمة سان جيرمان في مواجهة موناكو

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«إيمري» يضم 19 لاعبا لقائمة سان جيرمان في مواجهة موناكو «إيمري» يضم 19 لاعبا لقائمة سان جيرمان في مواجهة موناكو

التحرير

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استقر أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان، على القائمة التي سيخوض بها مباراة موناكو غدًا الأربعاء، بملعب حديقة الأمراء في الدور قبل النهائي بكأس فرنسا.

وتضم قائمة سان جيرمان 19 لاعبًا، هم: كيفن تراب وألفونس أريولا، ومعهم كل من سيرجي أورييه، إدينسون كافاني، آنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، جونكالو جويديس، كيمبيمبي، جيوفاني لو سيلسو، لوكاس مورا، ماركينيوس، بليز ماتويدي، ماكسويل، ماركو فيراتي، توماس مونييه، نكوكو، أدريان رابيو، تياجو موتا، وتياجو سيلفا.

في المقابل خرج من القائمة، لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير باستوري الذي تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام مونبيليه، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين دون رد سجلهما إدينسون كافاني وآنخيل دي ماريا.

يذكر أن باريس سان جيرمان وموناكو التقيا 3 مرات هذا الموسم، حيث فاز موناكو مرة وتعادلا في الدور الثاني للدوري، بينما انتزع سان جيرمان لقب الكأس بفوز كاسح على منافسه في المباراة النهائية بنتيجة 4 ـ 1. 

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التحرير

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