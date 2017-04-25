أخبار عاجلة

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية -
المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الهلال السعودي: لدينا رغبة في المشاركة بالبطولة العربية

Google+ Print
الهلال السعودي: لدينا رغبة في المشاركة بالبطولة العربية الهلال السعودي: لدينا رغبة في المشاركة بالبطولة العربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن فهد المفرج مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أن ناديه سيشارك بمراسم قرعة البطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب) التي تستضيفها خلال الفترة من 22 يوليو حتى 5 أغسطس.

وأكد المفرج في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التوجه العام يسير نحو المشاركة الرسمية بالبطولة، مضيفا :"التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا سيجعلنا نفكر كثيرا بترتيبات دقيقة من أجل اللعب بالبطولة العربية، وسنسعى بعد الاجتماع مع المدرب لوضع التصورات الفنية والادارية للموسم القادم، وستكون البطولة ضمن أجندة النقاش بشكل مؤكد والرغبة قطعا متجهة للمشاركة مع الاشقاء العرب بهذا الكرنفال، لكن مثلما ذكرت سنحتاج لترتيبات خاصة ودقيقة لنضمن مشاركة إيجابية".

ونفى أن يكون ناديه في الطريق لتقديم اعتذاره عن المشاركة، حيث قال :"حتى اللحظة ليس لدينا أية نية للإعتذار وسنحضر القرعة مع الأشقاء ونشعر بالسعادة بالمشاركة في البطولة معهم".

وستجرى قرعة البطولة في الخامس من مايو القادم .

ومن المقرر أن يشارك في دوري أبطال العرب 12 فريقا وهم :"الأهلي والزمالك من مصر، وحسين داى الجزائرى، والترجى التونسى، واتحاد الفتح الرباطى المغربى والمريخ السودانى والنصر والهلال من والفيصلي الأردنى، ونفط الوسط العراقى، والعهد اللبناني.

غير أن نادي والعين الإماراتي "اعلن اعتذاره" بناء على تقرير من مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش بأن البطولة لا تخدم برنامج العين للموسم الجديد.

وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات تقام مبارياتها بالقاهرة والإسكندرية ويصعد الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني للمُشاركة في الدور قبل النهائي مباشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - الرئيس السيسي عن تعيين الحدود البحرية مع السعودية ضاحكاً " إحنا لسة راجعين "

اسأل الرئيس - الرئيس السيسي عن تعيين الحدود البحرية مع السعودية ضاحكاً " إحنا لسة راجعين "