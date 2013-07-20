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يسرا تؤرّخ حياتها في كتاب!

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يسرا تؤرّخ حياتها في كتاب! يسرا تؤرّخ حياتها في كتاب!

أكّدت الفنّانة يسرا أنّها لم تفكّر في تقديم سيرتها الذاتيّة في أيّ عمل فنيّ. لكن من الممكن أن تكتب كتاباً عن فترات معيّنة في حياتها، وهو ما بدأت به بالفعل. وجاءت هذه التصريحات على خلفيّة استضافتها في برنامج "هو وهي والجريئة"، مع إيناس الدغيديّ. وسألتها الأخيرة إذا كان ممكناً تقديم الكتاب كفيلم، قالت يسرا: "إذا كان يصلح الكتاب أن يكون فيلماً، فليس لديّ مانع"، مؤكّدة أنّها لن تقدّمه. وأكّدت يسرا أنّها لم تفكّر في ترك ، خصوصاً بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وقالت: "أذهب إلى أين؟"، نافية أن يكون لديها منزل في لندن أو في باريس". وكشفت يسرا أنّها متزوّجة من خالد سليم منذ 16 عاماً، مشيرة إلى أنّها شعرت بالجنون في علاقتهما في السنة الثالثة من الزواج. وعن مساحة الفرح والحزن في حياة يسرا، قالت النجمة المصريّة أنّ مساحة الحزن في حياتها أكبر من الفرح، وهذا منذ طفولتها. وقالت يسرا إنّها تحبّ مساعدة الناس، وتحبّ أن تعطي الناس. لكن إذا شعرت أنّ من الممكن أن يُفهم كلامها خطأ، فهي تبتعد. وشدّدت يسرا على أنّ أصدقاءها هم عزوتها، خصوصاً أنّها وحيدة، والحبّ هبة من عند الله يجب أن نحافظ عليها.

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سيدتي

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