مانشستر يونايتد يقترب من ضم «موهبة» موناكو

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دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في محادثات متقدمة للحصول على خدمات، اللاعب برناردو سيلفا، متوسط ميدان موناكو الفرنسي، في صفقة بقيمة 42.5 جنيه إسترليني.

ووضع الأداء المميز للبرتغالي البالغ من العمر 22 عاما، على رادار عدد من الفرق الأوروبية بعد موسم رائع على ملعب لويس الثاني، بما في ذلك الثلاثي الإنجليزي آرسنال ومانشيستر سيتي وتشيلسي.

وحاول نائب رئيس موناكو، فاديوم فاسيلييف، تجنب الحديث عن ميركاتو الصيف هذا الأسبوع، عندما أكد أن أي لاعب لم يطلب مغادرة النادي خلافا للتقارير الصحفية التي تشير إلى أن سيلفا على وشك الانضمام لمان يونايتد.

ووفقا لفرانس فوتبول، فإن جوزيه مورينيو مدرب يونايتد وضع لاعب بنفيكا السابق - الذي لديه ثمانية أهداف وتسعة تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي حتى الأن هذا الموسم - على رأس قائمة أولوياته في ميركاتو الصيف.